Incidents meurtriers en marge de la condamnation d'un maire en Guinée forestière

Un enfant a été tué mardi 14 mars à Guéckédou, en Guinée forestière, et quatre autres personnes ont été blessées, a confirmé le préfet. C’est le bilan de graves incidents qui ont éclaté à l'annonce de la condamnation de l'ancien maire de la ville de Koundou, Désiré Koundouno, qui avait refusé d'entrer au RPG, le parti du président Alpha Condé, avant d'être démis de ses fonctions. Il a été condamné mardi à trois ans de prison ferme pour détournement de fonds.

Il y avait du monde au palais de justice de Guéckédou pour l'énoncé du jugement. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes.

« Nous, nous sommes partis après le verdict, mais après ils ont commencé à tirer, témoigne une femme qui se trouvait au tribunal. Ce ne sont pas des manifestations, on n’a pas manifesté. Mais dès qu’ils ont pris le maire, qu’ils l’ont embarqué, on a commencé à tirer sur les gens. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Nous-mêmes on se demande. »

Quand le jugement a été rendu, la foule dispersée, les forces de l'ordre auraient fait usage de leurs armes, selon plusieurs témoignages. Un enfant a été tué. Deux femmes seraient encore à l'hôpital.