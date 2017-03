Congo: les bourses étudiantes de fin 2016 vont enfin être versées

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. Les bourses du 4ème trimestre 2016, qui n'avaient toujours pas été versées, ont été débloquées.

Ces dernières semaines, à la Faculté des lettres et sciences humaines, de nombreux étudiants avaient déserté en signe de protestation ou tout simplement faute de moyens pour s'offrir un logement ou pour se déplacer. Nelson Apanga, membre du MEEC, Mouvement des élèves et étudiants du Congo au sein de cette faculté, ne cache pas sa satisfaction et demande aux autorités désormais de respecter le calendrier.