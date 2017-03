Congo: le mouvement Ras-le-bol en sit-in devant le siège d'ECair

Au Congo-Brazzaville, le mouvement citoyen Ras-le-bol a tenu un sit-in, mercredi 15 mars, devant le siège d’ECair, la compagnie aérienne nationale, pour demander la démission de sa directrice générale ainsi qu’une commission d’enquête parlementaire sur la gestion de l’entreprise, en cessation de paiement. Les avions sont cloués au sol depuis 8 mois et des centaines d'employés ne sont plus payés.

Où sont passés les 300 milliards de francs CFA (plus de 500 millions d'euros) d'argent public investis dans cette compagnie depuis 2011 ? C'est la question que se pose le mouvement Ras-le-bol alors qu'un audit daté du 4 janvier dernier commandé par le ministère des Finances et confié aux cabinets Rainbow Finance et Cacoges, et qui a fuité, révèle de nombreuses lacunes dans le contrôle des dépenses.

Une organisation des pouvoirs flous, une direction générale qui ne consulte pas toujours son conseil d'administration, un « manque de traçabilité », et une « absence d'analyse des contrats » passés avec les prestataires. Voilà ce que revèle cet audit et qui expliquerait la manière dont au fil des ans les coûts d'exploitation d'ECair ont enflé jusqu'à la cessation de paiement.

De nombreuses zones d'ombre

Les auditeurs n'excluent pas, par exemple, l'existence d'un « conflit d'intérêts » entre les dirigeants d'ECair et l'un de ses prestataires, le Suisse Coem. Conflit « susceptible », écrivent-ils, « d'entraîner une surfacturation des services ». Coem est grassement payée, notamment, pour fournir à ECair quatre experts permanents, qui tous occupent des postes de direction au sein de la compagnie aérienne. Par exemple, le directeur général adjoint d'ECair est également « cosignataire des comptes bancaires » de la compagnie. Les auditeurs n'ont pas pu établir sa rémunération.

Régulièrement au fil du rapport, les auteurs expliquent n'avoir pas eu accès à certains contrats ou justificatifs, notamment ceux qui auraient permis d'établir avec certitude « la réalité et la correcte évaluation » des dettes déclarées par ECair. Il est question de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pas de justificatifs non plus pour toute une série de « paiements faits aux noms des employés d'ECair » pour un montant total de 3 millions d'euros. Parmi ces dépenses, des frais de « vidange » de voitures de plusieurs centaines de milliers d'euros.

La direction d'Ecair n'était pas joignable mercredi pour réagir.