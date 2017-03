Procès Khalifa Sall au Sénégal: les accusés entendus par le juge d'instruction

Khalifa Sall et ses co-inculpés, en prison depuis 8 jours, sont entendus ce jeudi et vendredi par le doyen de juges d'instruction. Les chefs d'accusations à l'encontre du maire et de ses proches collaborateurs sont graves. Ils sont notamment soupçonnés de détournements de fonds publics et d'association de malfaiteurs. La justice reproche à Khalifa Sall de ne pas avoir, entre 2011 et 2015, justifié l'utilisation de 2,7 millions d'euros issu d'un fonds de l'Etat.

Quatre inculpés aujourd'hui jeudi ; les 4 autres, notamment Khalifa Sall, demain vendredi. C'est à 9 heures que les interrogatoires sur le fond menés par le juge et éventuellement le procureur vont débuter. La procédure va ainsi réellement s'ouvrir et le maire de Dakar et ses collaborateurs vont pouvoir, pour la première fois, s'expliquer. Mais aussi être confrontés. De nouveaux témoins peuvent être entendus si le juge l'ordonne.

Le but est d'instruire ce dossier sensible et aboutir soit au renvoi devant le tribunal, soit à un non-lieu. La procédure s'annonce en tout cas longue. Et c'est l'une des raisons qui vont pousser les avocats à déposer des demandes de mise en liberté provisoire.

Problème, les chefs d'accusation sont graves et notamment pour la suspicion de détournements de deniers publics car la loi impose le cautionnement d'au moins 2 tiers de la somme citée dans le dossier, soit près de 2 millions d'euros dans le cas de Khalifa Sall. Le maire de Dakar doit d'ailleurs rencontrer ses avocats ce jeudi à la prison de Rebeuss pour préparer sa défense.