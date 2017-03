Sénégal: disparition de Cheikh Tidiane Sy, Grand Khalife de la confrérie Tidiane

Le Sénégal est en deuil après la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy «al-Makhtoum», Grand Khalife de la confrérie Tidiane, âgé de 91 ans, a-t-on appris ce jeudi 16 mars. Le plus haut responsable de la première confrérie en nombre de fidèles du pays était un homme très respecté. Les hommages et les condoléances se succèdent.

C’est un ciel gris qui accompagne la tristesse de la population. Grand Khalife depuis 2012, homme de savoirs, Cheikh Tidiane Sy « al-Maktoum » était respecté par tous les musulmans, pas seulement ceux de sa confrérie, comme l'explique l’historien Massamba Gueye. « C’est cela que ressent le Sénégal aujourd’hui, un vide. Et on l’appelait "al-Markhtoum", qui en arabe signifie "le caché". Et c’est ce mystère sur sa vie qui aujourd’hui entoure le ciel et le ciel est gris », a-t-il déclaré.

Cette disparition du Grand Khalife des Tidianes fait la Une des journaux qui ont retardé leur parution. La rue pleure aussi ce grand chef. Ibrahim et Souleymane ont décrété une journée de deuil. « Le Grand Khalife Tidiane était bon, gentil. Tout le Sénégal est en train de le pleurer », confient-ils. « Mais moi jusqu’à maintenant je pleure beaucoup. C’est la vie. C’est Dieu qui offre quoi… », concluent-ils.

Macky Sall a présenté ses condoléances

Comme le veut la tradition, Cheikh Tidiane Sy « al-Makhtoum » a été inhumé la nuit dernière à Tivaouane, ville sainte située à l'ouest du pays où s’est rendu en fin de matinée le chef de l’Etat Macky Sall pour présenter, comme des milliers de fidèles, ses condoléances. Massamba Gueye salue un homme, acteur politique engagé, qui a su s’enfermer dans le silence une fois nommé Khalife des Tidianes. « Il a eu une vie extrêmement active. Mais il est entré dans une retraite spirituelle définitive pour se consacrer à sa charge unique de spiritualité », explique-t-il encore.

Après la disparition de Cheikh Tidiane Sy « al-Makhtoum », c’est son frère Serigne Abdoul Aziz Sy al-Amin qui a été désigné Grand Khalife de la confrérie Tidiane au Sénégal.