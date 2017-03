Un énorme diamant de 706 carats découvert en Sierra Leone

Un diamant de plus de 706 carats a été découvert dans l'est de la Sierra Leone, a annoncé jeudi 16 mars la présidence.

Avec AFP,

La découverte est d’autant plus exceptionnelle que c’est un chercheur de diamant occasionnel et non une société minière, qui a fait cette trouvaille. Le pasteur Emmanuel Momoh a mis la main sur la pierre précieuse dans la province de Kono, dans l’est du pays. Le diamant de 706 carats a été présenté mercredi au chef de l’Etat, Ernest Bai Koroma, par un chef tribal de la région, a indiqué la présidence.

« Le président Koroma a remercié le chef et les siens de ne pas avoir vendu le diamant en contrebande hors du pays », selon le communiqué, assurant que « le processus de commercialisation serait transparent, en faveur de la meilleure offre ». Le pays reste très marqué par le trafic des « diamants de sang », ces pierres précieuses ayant servi à financer des conflits en Afrique, notamment pendant la guerre civile des années 1990 en Sierra Leone.

Le diamant a été placé dans la salle des coffres de la Banque centrale de Sierra Leone en attendant son estimation, a précisé à l’AFP le porte-parole du président Koroma.

Selon Paul Zimnisky, un expert basé aux Etats-Unis, une fois évalué, ce diamant pourrait se situer « entre le 10e et le 15e jamais trouvé ».

En 2015, le plus gros diamant découvert depuis un siècle, d'un poids de 1 111 carats, avait été extrait dans la mine de Karowe, au Botswana. Le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3 106 carats, qui avait été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Il a été fractionné en plusieurs énormes pierres, dont les principales ornent le sceptre royal britannique et la couronne impériale, qui font partie des joyaux de la Couronne britannique.

