Procès Khalifa Sall: le maire de Dakar entendu par la justice

L'affaire Khalifa Sall est une affaire très sensible au Sénégal. Le maire de Dakar est soupçonné de détournement de fonds, et il semble que le temps de la justice ait sonné, ce vendredi 17 mars.

A part ses avocats, personne n’a vu Khalifa Sall qui a été emmené très tôt au tribunal pour éviter une rencontre, un attroupement de ses sympathisants. Selon ses proches, Le maire de Dakar serait cet après-midi, dans le bureau du doyen des juges, au troisième étage du palais de justice. Khalifa Sall doit être interrogé sur le fond. Autrement dit, pour la première fois, il va pouvoir s’expliquer sur l’utilisation des 2,7 millions d’euros versés par l’Etat qu’il est soupçonné d’avoir détourné, car la justice estime qu’ils n’ont pas été justifiés dans la comptabilité de la mairie.

Khalifa Sall n’est d’ailleurs pas le seul à être interrogé aujourd’hui. La première personne interpellée dans ce dossier, c’est Mabye Touré, le DAF, le directeur administratif et financier de la mairie de Dakar. Rien ne filtre donc pour le moment de ces interrogatoires.

Des soutiens en masse

L’ambiance est, une nouvelle fois, à l’extérieur du tribunal. L’enceinte du palais de justice a été évacuée ce matin, et les militants, entre 200 et 300 soutiens du maire de Dakar, sont massés à l’extérieur et s’arrachent les nouveaux t-shirts : « libérez Khalifa Rek », « libérez Khalifa, un point c’est tout ». Des sympathisants qui dénoncent toujours une justice inéquitable. « La justice doit faire son travail. Mais quand on voit le procureur de la république, il n'a fait qu'accuser à charge, je pense que Khalifa est vraiment victime de l'arbitraire », estime l'un d'eux. « On est de tout coeur avec Khalifa Sall, parce que c'est purement de l'injustice, c'est purement politique », s'exclame encore l'une des sympathisantes. « Libérez Khalifa, maire de Dakar, prisonnier politique ! C'est ce qui est réel actuellement », énonce un troisième.

La procédure judiciaire pourrait être longue.

Une autre question se pose, celle de la demande de liberté provisoire pour le maire de Dakar. Les avocats croisés ce vendredi matin ont refusé de confirmer que cette demande sera déposée aujourd’hui. Les actes d’accusation sont graves, notamment le détournement de deniers publics : la liberté provisoire doit être argumentée, et normalement accompagnée par le versement d’une caution. Dans le cas de Khalifa Sall, la somme d’1,8 million d'euros, qui correspond au 2/3 de fonds supposés détournés, pourrait être exigée. Autant d’éléments qui pourraient pousser Khalifa Sall et ses avocats à reporter cette demande de liberté provisoire.