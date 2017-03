Congo-Brazzaville: Guy-Brice Parfait Kolélas lance un nouveau parti politique

Arrivé en deuxième position après la présidentielle de mars 2016 en qualité de candidat indépendant, Guy-Brice Parfait Kolélas a créé son propre parti politique dénommé « Union des démocrates humanistes » (UDH- Yuki) qui se situe dans l'opposition.

« Aujourd’hui, nous avons acté la naissance de l’Union des démocrates humanistes Yuki. L’UDH-Yuki est née en grande partie des cendres du parti politique fondé par Bernard Kolélas et ses compagnons. Nous aurons à court et à moyen terme beaucoup de défis à relever, contribuer au retour et à la consolidation de la paix dans notre pays ». Cette formation a fait sa sortie officielle ce dimanche 19 mars à l'occasion d'un congrès extraordinaire.

Disposé à travailler pour le retour d'une paix véritable au Congo, Parfait Kolélas plaide surtout pour la sortie des forêts des populations du Pool, une région du sud du Congo en proie à l'insécurité depuis une année pratiquement : « La paix est importante et impérieuse pour le devenir économique et social d’un pays. Un peuple qui a faim, qui a soif, qui ne peut pas se loger, s’éduquer, qui ne peut se soigner, n’est pas en paix. De même, un pays où une partie du peuple vit en clandestinité dans son propre terroir n’est pas en paix. Je plaide pour tous ceux qui vivent reclus dans les forêts du département du Pool ».