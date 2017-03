Football: le nouveau président de la CAF en tournée à Madagascar son île natale

Ahmad Ahmad, le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), est de retour sur les terres malgaches. Depuis trois jours, Ahmad parcourt les institutions du pays à Antananarivo, mais il s'est aussi rendu dans sa ville natale, Mahajanga, dans le nord-ouest de la Grande Île. Un accueil enflammé. Ce lundi, il a clôturé sa tournée dans le pays par une rencontre avec les acteurs du football malgache et les hommes politiques du pays. Deux milieux qu'il connait très bien.

« Ahmad, fierté des Malgaches », lit-on sur la banderole qui couronne la table d'honneur. Depuis son retour au pays samedi, le nouveau président de la CAF est accueilli en grande pompe. « Etre accueilli de cette manière, c’est émouvant. C’est une consécration ».

Présidents de club, coaches, sponsors, mais aussi députés, sénateurs, ministres, ils étaient une centaine lundi soir au Carlton d'Antananarivo pour féliciter l'enfant du pays. Parmi eux, Roger Kolo, vice-président du Sénat et ancien chef du gouvernement, gouvernement sous lequel Ahmad était ministre de la Pêche : « Le fait de le voir là, à la tête de cette immense institution est pour nous quelque chose de très encourageant. Et ça représente beaucoup, ne serait-ce que le fait que Madagascar soit connue au niveau international ».

Le bilan d'Ahmad à la tête de la fédération malgache a été souvent critiqué. Les piètres résultats de l'équipe nationale sont pointés du doigt par ses détracteurs.

Mais le football malgache peut tirer avantage de cette élection veut croire Jean-François Debon, directeur technique de la Fédération malagasy de football (FMF) : « Il est le président de l’Afrique, mais évidemment on va en profiter au maximum pour que nous ayons plus de formation, des techniciens qui vont atteindre un certain niveau, des équipes plus performantes tant sur le plan club que équipe nationale. C’est l’orgueil de toute la nation qui est là. Chacun va tout faire pour avoir de bons résultats que nous n’avons toujours pas eus jusqu’à maintenant ».

Ahmad doit s'envoler ce mardi matin pour Le Caire, la capitale égyptienne, où il prendra officiellement ses fonctions de président de la CAF.