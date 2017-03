Marine Le Pen en visite au Tchad

Nous avons discuté évidemment de la situation du terrorisme qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France, il faut bien le dire. Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l’avenir, peut-être avec notamment le G5 Sahel. Nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le président et moi-même avions la même analyse au moment de l’intervention française, nous pensions qu’il s’agissait là d’une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C’est exactement ce qui s’est passé. Donc nous avons envisagé de nous revoir, je souhaite que ce soit dans le cadre d’une visite officielle où peut-être j’inviterai le président Déby à l’Elysée, un grand honneur pour moi.