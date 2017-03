Merkel et Kaboré s'entretiennent pour renforcer leur coopération

Angela Merkel a reçu mardi 21 mars le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré. les deux dirigeants ont discuté pendant plusieurs heures. Cette visite fait suite au déplacement d'Angela Merkel au Mali et au Niger. L'Allemagne, qui a longtemps semblé peu connaître l'Afrique, s'engage de plus en plus sur le continent.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Economie, migrations et sécurité. Tels sont les trois points abordés par Angela Merkel et Roch Marc Christian Kaboré. Angela Merkel s'est félicitée de l'investissement récent annoncé par Heidelberger Cement dans le pays. Surtout, la chancelière s'est longuement exprimée sur la possibilité pour l'Allemagne d'aider le Burkina Faso à développer la production d'électricité et a insisté sur la nécessité de développer la formation professionnelle dans le pays. Le développement économique, a répété Angela Merkel, est le moyen le plus important pour lutter contre les migrations clandestines.

L'Allemagne souhaite mettre en place avec le Burkina Faso un programme de rapatriement de ses ressortissants déboutés du droit d'asile et qui attendent leur expulsion en République fédérale. Les pays d'Afrique sont régulièrement accusés par l'Allemagne de ne pas faire assez sur ce point.

Enfin, le volet sécurité a longuement occupé les deux dirigeants. La chancelière a été la plus concrète, évoquant la possibilité d'intégrer des soldats burkinabè au programme de formation auquel participent 140 soldats allemands dans le cadre de la mission de l'UE dans la région.