Sénégal: après la diffusion d'un film X sur son antenne, Touba TV dépose plainte

Au Sénégal, voilà une affaire qui secoue la communauté musulmane. La très respectée et pieuse chaîne Touba TV, du nom de la ville sainte de la confrérie mouride, a diffusé des extraits d’un film pornographique. Les responsables de la télévision dénoncent un sabotage et ont déposé plainte.

Entre 13H10 et 13H30 ce lundi 20 mars, juste avant la prière, les téléspectateurs attendaient leur habituel programme sur l’histoire de grandes mosquées du Sénégal. A la place, c’est pourtant un film X qui a été diffusé.

« C’est à ce moment qu’une intrusion est survenue, diffusant des images obscènes. Nous étions dans l’incapacité de stopper cette diffusion parce qu’elle n’émanait pas de nous », a expliqué Djibril Ndao le directeur des programmes de Touba TV.

Si seule la fréquence hertzienne a été touchée, pour le coordinateur général de Touba TV, Cheikh Bala Samb, la diffusion de ce film X est grave. La direction de la chaîne a donc décidé de porter plainte contre X. « Nous sommes complètement abasourdis. La première chose à faire c’est de déposer une plainte contre X, et nous attendons », a-t-il déclaré.

La chaîne se dit victime d'un sabotage

Il faudra donc déterminer les responsabilités, la chaîne qui diffuse les films X est normalement cryptée, il faut donc un code pour la diffuser. Pour Djibril Nado, Touba TV a subi un acte de sabotage et une démarche satanique. « C’est un sabotage car ce sont des images qui viennent de l’extérieur. On parle de démarche satanique parce qu’il y a toujours des mains derrière cela, et nous dérangeons », a assuré le directeur des programmes de la chaîne.

Erreur de manipulation technique au sein de Touba TV ? Erreur des opérateurs externes qui proposent des bouquets de chaînes ? C’est désormais au procureur de la République d’enquêter.