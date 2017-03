Bientôt un nouveau vaccin contre les diarrhées mortelles

On devrait bientôt voir la mise sur le marché d'un nouveau vaccin contre les rotavirus, qui provoquent des gastro-entérites aigües, responsables de 37% des décès des jeunes enfants dans les pays en développement. C'est en tout cas ce que laissent présager les résultats très encourageants d'un essai clinique qui ont été publiés mercredi 22 mars.

Ces infections qui provoquent de sévères diarrhées tuent environ 450 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, notamment en Afrique subsaharienne. Et contrairement aux autres causes de diarrhée, l'amélioration des conditions sanitaires n'empêche pas la transmission de ces virus particuliers. Seule la vaccination permet de réduire la mortalité.

Le vaccin qui vient d'être testé a été efficace à 66%. De plus, il a le double avantage d'être très bon marché et de pouvoir être conservé sans réfrigération, permettant ainsi une large diffusion dans les pays pauvres. En Afrique, il permettra ainsi de protéger des millions de jeunes enfants qui sont généralement les plus exposés.

L'essai clinique de phase 3 a été mené au Niger sur 3 508 nourrissons en bonne santé. Tous ont été suivis dans des centres de soins locaux et soignés gratuitement pendant deux ans. Le vaccin fabriqué par un laboratoire indien a été commercialisé en Inde, mais n'a pas encore été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Une autorisation toutefois nécessaire pour que les Nations unies et d'autres agences gouvernementales puissent maintenant le distribuer.