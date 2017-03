Cameroun: le journaliste Ahmed Abba entendu par les juges pour la première fois

Lors de la 15e audience de son procès, le correspondant de RFI en langue haoussa Ahmed Abba a été entendu par les juges pour la première fois. Accusé de « non-dénonciation d'acte terroriste, apologie et blanchiment », il est en prison depuis bientôt deux ans.

Dans un communiqué publié ce vendredi 24 mars, la direction de RFI dit espérer que la prochaine audience fixée au 6 avril permettra la libération de son correspondant :

« Pour la première fois ce vendredi 24 mars, Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue haoussa au Cameroun, a pu s'exprimer sur le fond lors de la 15e audience de son procès devant le tribunal militaire de Yaoundé.

Au cours de son interrogatoire et du contre-interrogatoire, aucun fait n'est venu apporter le moindre élément de preuve de "non-dénonciation d'acte terroriste, apologie et blanchiment", les chefs d'inculpation pour lesquels il plaide non coupable.

Par ses réponses, claires et précises, Ahmed Abba a confirmé qu'il n'avait fait que son travail de journaliste.

La Direction de RFI rappelle qu'elle a pris soin de faire traduire l'intégralité de la production d'Ahmed Abba diffusée sur son antenne en haoussa. Il s'agit d'un travail journalistique incontestable qui ne laisse pas de place à la moindre suspicion de sympathie pour un mouvement terroriste.

La prochaine audience, fixée au 6 avril, devrait voir la fin de ce procès avec le réquisitoire et la plaidoirie. RFI espère qu’elle sera enfin celle de la libération d'Ahmed Abba, après une détention de 614 jours. Une éternité ! »