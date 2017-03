Somalie: un deuxième acte de piraterie en une dizaine de jours

Comme il n’y a pas eu d’attaques majeures depuis longtemps, les équipages ne prennent plus autant de précautions. Cela les a rendus beaucoup plus vulnérables aux attaques des pirates. La meilleure façon de lutter contre la piraterie est de mettre en place un certain nombre de pratiques de prévention : avoir des gardes à bord, naviguer plus vite, rester loin des côtes… Comme ils ont arrêté de faire tout ça, les risques ont augmenté. Ce n’est pas le seul élément déclencheur. La Somalie fait face à une sécheresse sévère en ce moment et la pêche illégale le long des côtes est très importante. Plusieurs organisations, dont la nôtre, avaient prédit ce genre d’actions et c’est arrivé. Maintenant, il faudrait se réveiller et faire plus attention.