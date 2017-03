Procès Simone Gbagbo: l’heure des plaidoiries sans l’accusée

En Côte d'Ivoire, c’est la phase finale du procès de Simone Gbagbo. L'ex-première dame est jugée pour crimes contre l’humanité pour son implication présumée dans des crimes commis pendant la crise postélectorale. L’accusée n'est pas présente à l’audience tout comme ses avocats qui boycottent le procès depuis fin novembre. Ils dénoncent un procès partial alors que sonne l’heure des plaidoiries.

Ils sont huit avocats de la partie civile ou des victimes à attendre leur tour pour dire pourquoi, pour quels motifs, ils souhaitent la condamnation de Simone Gbagbo. L’ex-première dame de Côte d’Ivoire, qui a comparu depuis le mois de mai dernier lors de son procès pour crime contre l’humanité, est aujourd’hui absente du box. Un procès qu’elle et ses avocats boycottent depuis plusieurs semaines, ainsi que les avocats commis d’office qui invoquent, eux, l’absence de pièces au dossier et un vice de procédure concernant l’un des assesseurs du président du tribunal.

Aussi dans une salle à moitié pleine, et face à un box des accusés parfaitement vide, les premiers avocats ont pris la parole. Maître Moïse Diby a surtout rendu hommage au président du tribunal : « Vous n’avez pas cédé face aux avocats de la défense et à leurs arguments, et vous avez eu raison », a-t-il affirmé à l’adresse du président Bouaki Kouadio.

Puis ce fut le tour de maître Alain Bokola, assez grandiloquent et parfaitement inaudible tant sa voix a été saturée dans les enceintes du palais de justice, dont on a cru comprendre que lui aussi condamnait la stratégie de la défense de Simone Gbagbo et de ses avocats, les jugeant « irrespectueux face à la Cour et jouant la fuite en avant ».

Les plaidoiries se poursuivent cet après-midi et l’on attend le réquisitoire du procureur général Ali Yéo. Simone Gbagbo encourt une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie.