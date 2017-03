Algérie: Sassou-Nguesso rencontre Bouteflika pour discuter de la Libye

Le président congolais Denis Sassou-Nguesso, en visite à Alger, a rencontré mardi 28 mars le président Abdelaziz Bouteflika. Au cœur de cet entretien et de ceux menés avec les différents responsables algériens, la situation en Libye. Denis Sassou-Nguesso, qui est à la tête du comité de l'Union africaine pour la Libye, semble sur la même longueur d'onde que les Algériens.

Les deux hommes ne s'étaient pas retrouvés à Alger depuis 2011, lorsque l'Union africaine avait envoyé une mission de médiation à Tripoli pour rencontrer le colonel Khadafi. Denis Sassou-Nguesso s'est entretenu mardi avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika et six ans plus tard, c'est encore pour parler de la Libye.

A la sortie de son entretien avec le président algérien, Denis Sassou-Nguesso a utilisé des éléments de langage similaires à ceux de la diplomatie algérienne. Il a déclaré à la presse que l'Union africaine soutiendrait une solution inclusive de paix et de sécurité, qui se base sur un fonctionnement normal de l'Etat et sur la reconstruction.

Le président congolais a affirmé que l'Union africaine ne croyait pas en une solution militaire et qu'elle travaillerait pour mettre tout le monde autour de la table. En conclusion, Denis Sassou-Nguesso répété que l'Algérie jouait un rôle important sur cette question libyenne.

Dans la journée de mardi, Alger et Brazzaville ont signé une quinzaine de conventions de partenariats, économique, d'éducation et culturels. Le président congolais résume : « la coopération a été relancée en grand. »