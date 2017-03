Négociations en RDC: la Cenco fait le constat de l'impasse politique

Au lieu de conclure les négociations, lundi soir 27 mars, par la signature de l’arrangement particulier, la Conférence épiscopale nationale congolaise a fait le bilan de ses bons offices avec beaucoup d’amertume, au vu des quelques points non résolus : le mode de désignation du Premier ministre, le chronogramme de mise en place du gouvernement ou encore la question de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Les évêques ont rappelé leurs propositions, refusées par l’un ou l’autre des acteurs. Un constat d’échec, mais la Cenco s’est abstenue de dire qu’elle mettait fin à sa médiation. Elle a exhorté le président et les acteurs politiques à appliquer l’accord et à mettre en place les institutions qui en sont issues.

Les évêques espéraient la signature de l'arrangement particulier qui devait permettre l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais encore une fois, les négociations entre majorité présidentielle et opposition congolaise n'ont pas abouti lundi soir.

Pour l’abbé Nsholé, secrétaire général de la Cenco, la balle est à présent dans le camp du président, de la classe politique, mais aussi de la population.

« La mission des évêques étaie de faire se parler les uns et les autres pour trouver ensemble une solution. Ce pari a été gagné, et dans le déroulement des travaux on a beaucoup obtenu, a-t-il déclaré. Maintenant il y a deux points qui bloquent et font problème, et ce malgré les propositions faites par la Cenco. Les évêques n’ont pas d’armes, les évêques n’ont pas de fouet, les évêques ont la parole. Et là ils ont dit tout ce qu’ils pouvaient dire. Nous espérons que la parole qui n’a pas été écoutée pendant que les évêques étaient dans la salle pourra être écoutée demain. »

L’abbé Nsholé a tout de même exprimé la « déception » de la médiation. « C’est quand même une déception la façon dont se sont comportés les hommes politiques, a-t-il regretté. Une déception du fait que cette classe politique n’a pas tenu compte de la misère de la population alors que les évêques se sont engagés, non pas pour faire la passe aux hommes politiques, mais plutôt pour trouver une solution qui apporterait soulagement à la misère. »

Et les évêques ont encore une fois appelé les Congolais à rester « vigilants ». « Les évêques ont déjà dit plusieurs fois à la population qu’elle doit demeurer vigilante, elle doit être debout. Les hommes politiques, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, ce sont leurs oncles, ce sont leurs députés, donc ils ont un rôle à jouer pour les raisonner », estime l'abbé Nsholé.

La majorité présidentielle n’a pas souhaité faire de commentaire au terme de cette plénière avortée tard, lundi soir.

Le Rassemblement de l’opposition s’est, lui, dit triste que les évêques arrêtent leur facilitation et promet d’éclairer, ce mardi, l’opinion sur les suites à donner à ce qu'il qualifie « d’échec » des négociations.