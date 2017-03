Pluie d’hommages en Afrique du Sud après la disparition d’Ahmed Kathrada

L'ANC et le Parti communiste viennent de perdre un homme humble, un homme qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la liberté, toute sa vie à la libération du peuple sud-africain. L'Afrique du Sud a perdu un grand citoyen. L'Afrique du Sud a perdu un héros. Ahmed Kathrada voulait la destruction de l'apartheid, pour permettre au peuple sud-africain de vivre en paix, mais il n'a jamais perdu son sang-froid, il n'a jamais perdu son humilité. Quand nous étions en prison, il m'a souvent impressionné. Il nous disait: «camarades, il nous faut étudier, il faut nous préparer, car nous allons être libérés un jour, et nous devons nous équiper pour affronter les problèmes du pays». Il disait toujours: «ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi, mais ils ne me feront jamais changer d'avis. Ils peuvent emprisonner mon corps, mais ils ne pourront jamais emprisonner mon esprit».