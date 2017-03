Acquittement de Simone Gbagbo: les «regrets» de la FIDH

La justice ivoirienne avait déjà condamné Simone Gbagbo en 2014 à une peine de vingt ans de réclusion à l'issue d'un procès qui avait été très fragile et très contesté. Celui-ci l'a été également et donc on pouvait s'attendre à une peine similaire. Maintenant, un tel procès, dont nous avons dénoncé la forme et le fond, ne pouvait se terminer que par une condamnation lourde, suivant les réquisitions du parquet ou par un acquittement, compte tenu de ce que tout le monde a observé tout au long de ce procès, c'est-à-dire une impossibilité pour l'accusation d'établir le lien direct entre madame Simone Gbagbo et les crimes qui ont été commis. On le regrette évidemment. Le principal problème que nous avions dénoncé, c'est que compte tenu de sa position, en tant que première dame, il était difficile de relier madame Gbagbo aux crimes qui ont été commis sur le terrain. Ceci était d'autant plus difficile qu'elle était jugée seule. Il aurait fallu, et c'est notre position depuis le début, la juger avec ses complices pour établir la relation entre madame Gbagbo et les faits qui lui sont reprochés.