Sénégal: le collectif «Y'en a marre» appelle à un grand rassemblement populaire

Un an après leur dernière conférence de presse, les membres du mouvement citoyen se sont à nouveau exprimés mercredi 29 mars à Dakar. Une prise de parole pour dénoncer le pouvoir actuel et annoncer un grand rassemblement populaire.

C'est sur le toit de leur QG, quartier Parcelles assainies, que les Y’en a marre ont dévoilé leur nouveau slogan : « Lu Eppe Tuuru », la goutte qui fait déborder le vase. Thiat, porte-parole du mouvement estime qu'après 5 ans à la présidence, Macky Sall a déçu.

« Y a pas bilan plus lourd que cela. Déception, trahison de ses propres promesses. Il a plus de milices qu’Abdoulaye Wade. Ça veut dire qu’il n’y a pas de démocratie. Macky Sall est en train de se "yahyajammiser"... »

A ses côtés, Malal Talla, alias Fou malade, rappeur devenu aussi acteur social dans les prisons et spécialiste des questions de justice. « Si on n'a pas une justice autonome, on ne peut pas prétendre à une quelconque émergence. Nous pensons qu’il nous reste encore des débris de démocratie. L’important, c’est de s’indigner ! »

Autre personnalité présente, Fadel Barro, qui refuse de dire si le mouvement à un avenir politique, appelle à un grand rassemblement à Dakar le vendredi 7 avril. « Ce rassemblement c’est pour tous ces Sénégalais qui sont dans l’anonymat et qui souffrent des affres de ce régime. Ce rassemblement c’est pour tous ces Sénégalais qui sont dans le désarroi. C’est pour toutes ces promesses trahies. En bref, dire : "Lu Eppe Tuuru", goutte d’eau de trop. »

Les Y’en a marre appelle à défiler en noir pour dénoncer Macky Sall et sa majorité. Des critiques virulentes qui feront sans aucun doute réagir les principaux intéressés...