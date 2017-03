Experts de l’ONU tués en RDC: une vive émotion au Conseil de sécurité

On se demande pourquoi des membres du groupe des experts, et comme je l’ai dit ici dans la déclaration du secrétaire général, qui avaient comme mission d’aider à apporter la paix ici en RDC et à sa population ont été victimes de cette situation. Nous déplorons cela, nous condamnons cela. Les Nations unies feront tout leur possible pour assurer que justice soit faite. Les corps vont sans doute être rapatriés, je crois, dans un premier temps ici, et puis en discussion avec les représentations diplomatiques, on verra comment les Nations unies vont pouvoir aider ces représentations diplomatiques à prendre en charge ou à acheminer où elles le voudront ces corps.