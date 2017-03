Gabon: la société civile commence ses travaux dans le cadre du dialogue national

Au Gabon, après la cérémonie d'ouverture du dialogue national mardi au palais présidentiel, les travaux ont véritablement commencé ce mercredi au niveau de la société civile. Plus de 900 participants issus des ONG, associations et syndicats, ont commencé des séances plénières pour apporter leurs propositions qui figureront dans le rapport final du dialogue. Cette première phase, dite citoyenne, prend fin le 6 avril. Les leaders politiques prendront le relai le 11 avril.

Malgré le vacarme, Marie-Hélène Mbazogo, vice-présidente de l’association Les enfants des rues de la Fondation Makaya-Gabrielle, c'est-à-dire les enfants des pauvres, reste alerte. Elle est venue d'Oyem au nord du Gabon pour faire entendre la voix des Gabonais d'en bas : « Qu’on pense à ces enfants de Makaya, à ces papas et mamans qui ne bénéficient même pas d’un toit, même du boulot il n’y en a pas ».

Comme elle, quasiment tous les participants ont dans le sac des propositions dont certaines peuvent paraître farfelues : « Faire en sorte que les gens ne puissent plus polluer », « Les Gabonais vivent très mal dans des taudis, et il faudrait que ça change », « En tant que président des femmes-chefs de quartiers de la commune de Libreville, je suis venu proposer un statut juridique qui permet aux chefs de quartiers de vivre aisément », « Je souhaiterai que le président de la République fasse une tournée interprovinciale et demande pardon au peuple gabonais pour tous les évènements douloureux que nous avons vécus pendant la période postélectorale », « Valorisation du retraité », « Il faut d’abord la paix dans le pays ».

La société civile terminera son dialogue le 6 avril. Elle laissera la place à la classe politique qui se chargera de fonder le nouveau Gabon.