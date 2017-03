Afrique du Sud: important remaniement ministériel, Pravin Gordhan remercié

Quinze membres du gouvernement ont été remerciés. La nouvelle est tombée tard dans la soirée de jeudi, vers 23h, après une semaine d’attente et de spéculation. Spéculations qui ont commencé lundi, quand le président Jacob Zuma a rappelé d’urgence son ministre des Finances en tournée à l’étranger.

Neuf ministres et six ministres adjoints, c’est une importante réorganisation. Principale victime : Pravin Gordhan, qui perd son porte de ministre des Finances. Depuis des mois, le chef de l’Etat et son ministre s’affrontent publiquement, notamment sur la gestion des finances publiques.

Gordhan s’est opposé à plusieurs projets jugés trop coûteux. Et le chef de l’Etat est accusé d’avoir voulu s’en débarrasser pour pouvoir contrôler le trésor.

Autre victime de ce remaniement, Blade Nzimande, le leader du Parti communiste. Cet allié historique de l’ANC, le parti au pouvoir, était devenu très critique du gouvernement de Jacob Zuma.

Mercredi, le parti communiste a d’ailleurs menacé de retirer ses ministres du gouvernement si le président Zuma se débarrassait de Pravin Gordhan. Le divorce entre ces deux partenaires est désormais consommé.