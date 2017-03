RFI: les réactions sur les réseaux sociaux après le décès de Laurent Sadoux

Une consternation et beaucoup de tristesse, c’est ce qu’ont éprouvé beaucoup d'internautes et d'auditeurs après la nouvelle du décès de Laurent Sadoux. Animateur de la tranche Afrique Midi, Laurent Sadoux, c’était une voix et un style de présentation du journal inoubliable. Dès l’annonce sur la page Facebook de RFI, la radio mondiale a pu prendre en compte l’attachement de nombreux fidèles à la voix d’Afrique Midi.

Après la nouvelle du décès de Laurent Sadoux, chacun a souhaité exprimer son attachement à sa voix souriante et rugueuse aussi. Plus de 4 000 partages du post annonçant la triste nouvelle et plus de 5 000 commentaires de réactions ▼ Des commentaires qui valent la peine d'être lus tant ils sont émouvants et spontanés ▼ (Cliquez sur l'icone commentaires au milieu en bas)

L'annonce a été faite sur Twitter également... Les réactions furent nombreuses !

▼ Une sélection de celles-ci sont à lire dans le storify plus bas ▼

Disparition: Laurent Sadoux, grande voix de RFI, nous a quittés https://t.co/XLQmyKXY9H pic.twitter.com/02y5QlUY7m — RFI (@RFI) 30 mars 2017

Beaucoup de commentaires attristés également en réaction à sa citation fétiche de fin de journal ▼

Cette citation était devenue l'emblème de son Afrique Midi ▼

L. Sadoux : «Chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Je vous retrouve demain toujours avec le même plaisir» #directRFI — RFI Afrique (@RFIAfrique) 11 octobre 2013

Il va être difficile de lui dire au revoir...

En cliquant sur ce lien, vous pourrez lire et écouter une interview de Laurent Sadoux réalisée par un Mondoblogueur.

Comme bien souvent les réseaux sociaux sont aux premières loges pour les tristes nouvelles. Sur Facebook comme sur Twitter, les réactions étaient particulièrement touchantes. Il est impossible de choisir parmi toutes celles qui nous sont parvenues. Découvrez ci-dessous, le simple souhait de partager l’émotion de certains qui fait écho à votre émotion comme à celle de tous les salariés de RFI.