Afrique du Sud: l'opposition organise sa propre cérémonie d'hommage à Kathrada

Une cérémonie publique d'hommage à Ahmed Kathrada, compagnon de lutte de Nelson Mandela décédé en début de semaine, a eu lieu ce samedi 1er avril à Johannesburg. La cérémonie officielle, qui devait se tenir à Soweto, a été annulée à la dernière minute sur décision des autorités et repoussée à une date inconnue. La fondation Ahmed Kathrada et le Parti communiste sud-africain, qui dénoncent une tentative de censure de l'opposition, ont donc organisé leur propre cérémonie.

Ils étaient plusieurs milliers à se masser dans la grande salle de l'Hôtel de ville de Johannesburg, pour rendre un dernier hommage à Ahmed Kathrada. Dans la foule, sur les gradins bondés, des pancartes appelant à la démission de Jacob Zuma sont brandies à bout de bras.

Drapée dans un sari blanc, Maryline fait part de sa tristesse. « La nouvelle du remaniement ministériel a été un choc total. Et le décès d'Oncle Kathy est arrivé au pire moment, car nous avions besoin de lui pour affronter des moments comme celui-ci. »

A la tribune, Barbara Hogan, la veuve d'Ahmed Kathrada, a interpellé directement le président Zuma, la voix tremblante de colère. « Monsieur le président, avez-vous des oreilles pour entendre, et des yeux pour voir ? Vous avez sacrifié tout ce pour quoi nous nous sommes battus, sur l'autel de la corruption, de la convoitise, et de la cupidité. Si vous aviez des oreilles pour entendre, et des yeux pour voir, vous vous retireriez, comme Kathy l'avait demandé. »

« Zuma doit démissionner », scande la foule pendant de longues minutes, le poing levé. Avant d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan. « Camarade Kathy nous quitte à un moment où nous ne pouvons pas dire que nous ignorons quel est le problème. Et QUI est le problème est tout aussi clair. »

Egalement invité à s'exprimer, un représentant provincial de l'ANC a lancé : « notre âme n'est pas à vendre ».

