RDC: attaque contre des édifices publics et des églises catholiques à Luebo

Nouvelle attaque dans le Kasaï, en RDC. Une attaque contre des édifices publics et des églises catholiques de la localité de Luebo, attribuée à des miliciens Kamuina Nsapu.

Un groupe d’hommes armés a pris depuis vendredi 31 mars le contrôle de la localité de Luebo, dans la province du Kasaï, à 200 kilomètres de Kananga. Il s'est attaqué aux édifices publics et aux églises catholiques de la ville de Luebo. Ces miliciens se revendiquent de Kamuina Nsapu. Ils contrôlaient toujours la ville ce samedi soir.

« Ils sont allés saccager les bureaux de la Céni, là où il y avait du matériel pour l’enrôlement. Ils ont brûlé, saccagé le parquet et les bureaux du territoire. Ils sont ensuite allés au couvent et y ont mis le feu. Ils sont allés à l’évêché – un beau bâtiment qui fait la fierté du pays, car c’est un des meilleurs évêchés du Congo – et ils ont brûlé. La situation est vraiment dramatique. Les gens vivent dans la psychose », a déclaré à RFI un prêtre de Luebo.

A la question de savoir si ces groupes contrôlent toujours la ville de Luebo, ce témoin a pu confirmer qu’ils y étaient durant toute la matinée de ce samedi et qu’ils avaient « installé leur foyer à l’entrée de Luebo ».