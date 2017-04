A Rome, les tribus libyennes de Toubou et d'Ouled Slimane signent pour la paix

A Rome, le ministre de l'Intérieur Marco Minniti a confirmé dimanche 2 avril la signature d'un accord de paix entre les tribus de Toubou et d'Ouled Slimane. Cet accord est signé grâce à une médiation italienne. L'Italie cherche par tous les moyens à endiguer les flux de migrants fuyant le Sahel et transitant par la Libye vers l'Europe. Il a fallu 72 heures de négociations pour arriver à cet accord de 12 points qui vise à composer une force pour contrôler les frontières de 5 000 km au Sud libyen.

Même du temps de Mouammar Kadhafi, il était très difficile de contrôler ces frontières de quelque 5 000 km situés en plein désert, au sud de la Libye, et qu'elle partage avec cinq autres pays africains. Elles ont toujours constitué un terrain propice à toutes sortes de trafics. C'est donc un accord à double but qui a été signé à Rome et qui vise à diminuer le passage de milliers de migrants vers l'Europe.

Pour que les tribus fassent la paix, l'Italie s'est engagée à dédommager les deux tribus qui se sont affrontées, celles de Toubou et de Ouled Sliman. Elle s’occupera également de soigner des blessés. Elle doit aussi former des jeunes libyens du sud et garantir l'équité de l'emploi dans la fonction publique, sans plus de détails. En échange, l'Italie demande le retrait des milices issues de ces tribus et qui sont derrière les trafics dans cette zone. Ces miliciens seront remplacés par des gardes-frontière et par une force composée de ces mêmes tribus.

Selon la presse italienne, l'accord vise à combattre « une économie basée sur les trafics illicites » et surtout le trafic d’êtres humains, mais l'absence d'un Etat libyen viable et la persistance du chaos rend difficile l'application de tout accord.

