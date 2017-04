Bénin: le Parlement refuse d'examiner le projet de révision constitutionnelle

Au Bénin, les députés ont voté contre la prise en considération du projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Le texte ne sera donc pas examiné sur le fond. Il fallait un vote des trois quarts des parlementaires, soit 63 voix. Ils ont été 60 à voter pour, 22 contre et une abstention. C'est un deuxième échec pour le projet présidentiel, après le refus des élus béninois d'examiner la réforme constitutionnelle selon une procédure d'urgence.

C’est à la tribune avec des bulletins de couleur rouge, verte et jaune que les députés ont voté : 60 pour, 22 contre, une abstention. La prise en considération du projet de révision est rejetée, car il fallait trois quarts des parlementaires, soit 63.

Un député anti-révision nous disait tout à l’heure que c’était « la victoire du peuple et pas une victoire contre le président ». Pendant les six heures qu’ont duré les interventions, les opposants ont donné trois arguments majeurs : il y a des dossiers socio-économiques plus urgents à traiter que la révision. Il faut une démarche plus participative avec un consensus de la population et puis il n’est possible d’accepter le texte en l’état.

Interrogé à la sortie, le ministre de la Justice Joseph Djogbenou a déclaré que la Constitution reste en l’état et qu’il est convaincu qu’il faut la réviser. Plusieurs députés tiraient la même conclusion mardi soir : c’est la clarification. On peut dire qu’il y a une opposition au gouvernement et une minorité de blocage à l’Assemblée.