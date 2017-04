Niger: le journaliste vedette Baba Alpha en prison pour «faux et usage de faux»

C’est de l’inquisition. Je le dis haut et fort ! […] Pour un acte qu’il aurait fait depuis 2011 ! La police s’est présentée à 6 h du matin chez lui, il s’apprêtait à aller à la prière quand il a été interpelé. Sans mandat d’arrêt ! Vers 9 h, on a fait une perquisition et ce n’est qu’au cours de cette perquisition qu’ils ont ramassé ses pièces d’état civil. Et c’est seulement à ce moment qu’on est venu préciser les chefs de poursuites. Le lien est vite fait. C’est quand même un journaliste que tout le monde connaît, avec sa plume, qui n’a jamais caressé le pouvoir dans le sens du poil. Et dans ces conditions, sans que personne ne porte plainte, on lui inflige une telle poursuite. On imagine très vite le mobile de la poursuite. Baba Alpha dérange dans ses commentaires. C’est une forme d’atteinte à la liberté, à l’indépendance du journaliste. C’est clair !