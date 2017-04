Procès des disparus du Novotel: les plaidoiries des parties civiles

A Abidjan, en Côte d'Ivoire, le procès des disparus du Novotel touche à sa fin. Dans cette affaire, 10 hommes sont poursuivis, pour la plupart des militaires fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils sont accusés de l'enlèvement de quatre hommes dont deux Français dans leur hôtel à Abidjan. C'était en 2011, en pleine crise post-électorale. Après deux mois d'audience, l'heure était, ce mercredi 5 avril, aux plaidoiries des parties civiles.

Ils étaient trois avocats à plaider ce mercredi matin devant la Cour d’assises de Yopougon. Maitre Adjé, le bâtonnier, a assuré devant les jurés que l’arrestation et l’assassinat de ces civils par des hommes de la garde républicaine, fidèles à l’ex-président Laurent Gbagbo, était démontré. Maitre Konan a dénoncé l’ignominie de ces actes, commis il y a six ans au palais présidentiel par des militaires qui ont trahi leur serment de loyauté.

Et puis maitre Clémence Witt a décrit minutieusement pendant une heure tous les éléments permettant de reconstituer ce kidnapping mortel qui a conduit à la torture et à la mort du directeur du Novotel, du patron de l’entreprise Sifca et de deux de ses employés.

Quatre victimes d’une bande qui - dit-elle - dénie le droit des familles à la vérité et au pardon. Puisque à aucun moment de ce procès le général Dogbo Blé, le commissaire Oze Loguey, les meneurs ou commanditaire de cette expédition macabre n’ont eu de mot ou de regard pour les parents de Stéphane Frantz di Rippel venus de France pour assister aux audiences.

Pas même un mot ou un indice pour permettre de retrouver les cadavres de trois des quatre disparus ce qui - souligne l’avocate - est une torture supplémentaire pour les familles qui, ayant perdus leur proche ne peuvent même pas faire leur deuil devant leurs dépouilles.

Dans la salle d’audience de la Cour d’assises de Yopougon d’habitude si chahuteuse, c’est un silence de mort qui règne à la fin de la plaidoirie. Mardi, le procureur général prononcera son réquisitoire.