Rwanda et RDC signent un accord pour l'exploration pétrolière du lac Kivu

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent répondre. Les deux pays ont en effet signé ce mardi 4 avril à Rubavu dans l'ouest du Rwanda un accord de coopération portant sur l'exploration pétrolière dans ce lac de 2 700 km qu'ils se partagent. Selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, c’est un signe que les relations entre les deux voisins sont au beau fixe. Il semble bien loin le temps où la RDC accusait son voisin de jouer un rôle déstabilisateur dans le Nord-Kivu.

Le Rwanda et la RDC se sont engagés ce mardi à se lancer dans la prospection pétrolière dans les profondeurs du lac Kivu. Selon Vincent Biruta, le ministre rwandais des Ressources naturelles, l'accord prévoit également une exploitation commune en cas de découverte d'un gisement. Il assure qu'il existe des « indices » laissant supposer que le lac Kivu pourrait contenir du pétrole.

Avant de démarrer l'exploration à proprement parler, les deux voisins devront notamment mettre sur pied un comité d'experts puis trouver une entreprise qui se chargera de la prospection.

Un rapprochement confirmé

Depuis la rencontre entre les présidents Paul Kagame et Joseph Kabila à Rubavu en août 2016, les relations entre le Rwanda et la RDC semblent au beau fixe. Les deux pays multiplient les accords de coopération.

Lors d'une conférence de presse à Kigali ce mardi, la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, s'est réjouie de ce dernier accord. Les tensions entre les deux pays semblent bien loin. « Nous avons eu et nous continuons à avoir un bon échange bilatéral avec la République démocratique du Congo (...) donc les activités entre nos deux pays continuent, nous souhaitons paix et stabilité pour nos frères et sœurs en RDC. »

« Début d'une coopération dynamique entre la RDC et le Rwanda », a renchéri mardi sur Twitter Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord-Kivu, avant d'ajouter, poétique : « Hier, les nuages dans le ciel, ce jour le pont de la paix ».