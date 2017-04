Kasaï: «Les crimes ne resteront pas impunis», promet Kabila

Il est clair que les responsables présumés de toutes les exactions et crimes graves sur les civils, dont à ce jour sept militaires des forces armées, déjà aux arrêts, répondront de leurs actes devant la justice. De la même façon, les crimes commis par les miliciens sur les paisibles citoyens, les agents de l’ordre et ceux des Nations unies, ne resteront pas impunis. En attendant, je lance un appel au calme dans le Kasaï-Central et j’invite les quelques jeunes entraînés dans des aventures sans lendemain aux conséquences dévastatrices pour nos populations de provinces affectées à déposer les armes et à cesser leurs actions criminelles.