RDC: Bruno Tshibala devient Premier ministre

La République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bruno Tshibala, l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti d'Etienne Tshisekedi. Ancien parce qu'il a été exclu il y a quelques semaines après s'être désolidarisé de la nouvelle direction du parti. Sa nomination est le résultat des tractations entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition après l'échec de l'application de l'accord signé le 31 décembre dernier entre pouvoir et opposition.

Détenteur d’un diplôme en droit, Bruno Tshibala est connu comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) depuis de longues années. Lui-même revendique 36 ans de lutte aux côtés de l’opposant historique Etienne Tshisekedi.

Originaire du Kasaï, ce sexagénaire a été secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS avant d’être désigné porte-parole du Rassemblement des forces acquises au changement. Mais Bruno Tshibala a récemment été exclu du parti après la mort d’Etienne Tshisekedi.

S’étant désolidarisé de l’UDPS en dénonçant la restructuration du Rassemblement des forces acquises au changement, il a rallié l’aile dissidente de ce regroupement.

Autre chose à retenir au sujet de Bruno Tshibala : détenu l’année dernière à la prison centrale de Makala à Kinshasa pour des raisons qualifiées de politiques, Bruno Tshibala avait été sorti de sa cellule une nuit pour s’entretenir avec le directeur du cabinet du chef de l’Etat. Un entretien de deux heures dont le contenu n’a jamais été révélé.

« Consolider la cohésion nationale »

Pourquoi le président Kabila a-t-il opté pour Bruno Tshibala, dissident de l'UDPS ? Est-il l'homme qu'il faut pour mettre fin à la crise politique ? Le porte-parole de la majorité André-Alain Atundu Liongo explique ce choix :

« Le président a la pouvoir discrétionnaire. N’est-ce pas de dire parmi tels et telles pour telle raison je prends celui-ci ? Et sans entrer dans les détails, je dis qu’en gros M. Tshibala répond au profil. Le président de la République a estimé que M. Tshibala était la personne la mieux indiquée pour l’accompagner dans le processus de normalisation de notre cycle électoral jusqu’aux élections et la personne la plus compatible pour consolider la cohésion nationale d’abord, et ensuite la cohésion de la classe politique autour du leadership du chef de l’Etat. »

