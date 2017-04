Bénin: les réactions des médias après l’abandon de la réforme constitutionnelle

Le président béninois renonce à son projet de révision constitutionnelle après le rejet du texte par les députés. Le président Talon a annoncé publiquement sa décision samedi soir lors d'un débat télévisé face à trois journalistes dans l'émission A bâtons rompus relayé par quatre grandes chaînes de télévision. Les réactions et commentaires sur l'émission proviennent surtout des médias béninois en ligne alors que les émissions politiques télévisées dominicales de la matinée ont été remplacées par la rediffusion de l’entretien.

Pour le site 24h au Bénin, l'abandon du projet de révision de la Constitution est « le grand tournant du quinquennat de Patrice Talon qui a affiché sa tristesse avec humilité ».

Le site du quotidien La Nouvelle Tribune, plutôt en désaccord avec le chef de l'Etat, revient sur sa réponse à une possible candidature en 2021 puisque le mandat unique est abandonné, « j'aviserai », a dit le président : « une réponse tacite et ambiguë », estime La Nouvelle Tribune qui précise « c'est comme s'il disait, si vous n'avez pas voulu du mandat unique, rien ne m'empêche de me représenter ».

Le site Benin Web TV analyse les propos de Patrice Talon qui a déclaré : « Ce qui vient de se passer au Parlement instaure une nouvelle dynamique ». Pour le site, « c'est la fin des discours de rassemblement, de la phase de transition. Place à la vraie politique béninoise ».

Plusieurs médias en ligne reviennent sur les annonces du président qui va changer de mode de gouvernance, communiquer plus sur les actions du gouvernement.

Pour 24h au Bénin, Patrice Talon entame « le début d'un second nouveau départ ». Une référence à l'un de ses slogans de campagne devenu l'un des mots d'ordre de sa présidence.