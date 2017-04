Afrique du Sud: l'ex-président Mbeki appelle à voter contre Jacob Zuma

Nouvelle journée de mobilisation ce mercredi 12 avril contre Jacob Zuma en Afrique du Sud. Pas moins de neuf partis politiques ont appelé à manifester pour demander sa démission. Le président sud-africain fait face à une véritable tempête politique depuis son remaniement ministériel controversé. Et dans une semaine il va devoir faire face à un vote de défiance au Parlement. Mardi, l'ancien président Thabo Mbeki a d'ailleurs appelé les députés du parti au pouvoir à voter contre le chef de l'Etat.

Thabo Mbeki invite à la rébellion. Dans une interview, l'ancien président sud-africain appelle les députés du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, à agir dans l'intérêt du peuple et non du parti. Un appel très clair à défier l'ANC qui a donné comme consigne de voter en bloc contre cette motion de défiance contre le président Jacob Zuma.

On sait les relations entre Mbeki et Zuma mauvaises, l'ancien président ayant été poussé à la démissionner par un parti dominé par Zuma. Mais ça n'en reste pas moins une attaque frontale. La semaine dernière, l'ancien président Kgalema Motlanthe et plusieurs hauts cadres de l'ANC ont également appelé les députés à voter avec leur conscience.

Peine perdue, selon certains analystes politiques. L'ANC repose sur la discipline. Et tout rebelle risque de perdre son poste. D'autant plus que cette motion de défiance est un vote public. L'opposition a saisi la justice pour demander un vote à bulletin secret, mettant en avant l'intimidation dont sont victimes certains députés du parti au pouvoir.

On attend désormais la décision de la Cour constitutionnelle.