Nigeria: les services de sécurité déjouent un projet d’attentat à Abuja

Les services de sécurité du Nigeria ont annoncé ce mercredi 12 avril l'arrestation de six présumés terroristes. Ils auraient fomenté une attaque sur Abuja, la capitale fédérale, visant les ambassades américaine et britannique.

D'après les services secrets nigérians, cinq des six suspects faisaient partie d'un réseau localisé entre l'Etat de Benue, dans l’est du pays, et Abuja. Ils ont été arrêtés les 25 et 26 mars. Le sixième a été interpellé le 22 mars dans l’Etat de Yobe et a avoué le complot.

« Ce groupe avait élaboré un plan d'attaque des intérêts britanniques, américains et peut-être d'autres intérêts occidentaux à Abuja », a indiqué Tony Opuiyo, le porte-parole de la DSS, la direction des services secrets nigérians.

Ce n'est pas la première fois que les services de renseignements interpellent de présumés terroristes. En avril 2016, les autorités ont arrêté Khalid al-Barnawi, leader du groupe Ansaru, une faction dissidente de Boko Haram. Il a été inculpé le mois dernier pour faits d'enlèvements et d'assassinats. En janvier 2016, les services secrets ont interpellé un étudiant suspecté de recruter pour l'organisation Etat islamique à Kano, dans le nord.

Cette nouvelle intervient au moment où le département d'Etat américain met en garde ses ressortissants voyageant au Nigeria. Washington juge la situation « imprévisible » dans le nord-est du pays. « Les citoyens américains doivent être vigilants lors de rassemblements publics et dans les endroits fréquentés par des étrangers », avertit le département d'Etat. « Les marchés, les hôtels, les restaurants, les bars et les lieux de prière fréquentés par des Occidentaux peuvent devenir des cibles », lit-on dans cet avis aux voyageurs.