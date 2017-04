Maroc: une cellule de recrutement de l'EI démantelée annoncent les services de sécurité

Au Maroc, sept personnes soupçonnées d'organiser le recrutement de combattants pour le compte de l'Etat islamique ont été arrêtés ce mercredi 12 avril. Le royaume chérifien, qui annonce régulièrement le démantèlement de cellules dites terroristes, tente non seulement d'endiguer les départs vers les zones de conflits, mais aussi le retour au pays d'environ 1200 Marocains partis rejoindre Daech.

C'est à Fès et à Moulay Yacoub, dans le nord du pays, que les membres de cette cellule de recrutement présumée ont été interpellés par les forces spéciales du bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), ce corps d'élite en charge des enquêtes anti-terroristes. Ces personnes étaient en lien avec un autre groupe proche de Daech démantelée récemment, assurent les autorités.

Selon les premiers éléments de l'enquête, au moins trois combattants marocains ont été envoyés par ce groupe sur les zones de conflits en terrain syro-irakien pour y acquérir, dit-on, des techniques de combat. Car les autorités marocaines craignent plus que tout le retour au pays de membres de l'organisation de l'Etat islamique.

Doté un arsenal législatif particulièrement sévère, le BCIJ assure qu'aucun cas de jihadiste parti en zone de conflit n'a aujourd'hui été recensé en liberté sur son territoire. Depuis 2015, et la création de ce corps d'élite, le Maroc a démantelé plus de 40 cellules dites terroristes sur son sol et arrêté près d'un demi-millier sympathisants présumés de la cause jihadiste.