Guinée: les avocats de Toumba Diakité dénoncent ses conditions de détention

Les avocats du militaire guinéen Aboubacar Sidiki Diakité, connu sous le nom de Toumba, détenu pour son rôle présumé dans le massacre de plus de 150 opposants en 2009, ont dénoncé ce jeudi 13 avril des déclarations du président Alpha Condé se prononçant sur l'innocence de certains de ses coaccusés et surtout les conditions de détention de leur client à la prison civile de Conakry.

Deux avocats révoltés contre les conditions de détention de leur client et célèbre prisonnier Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, détenu selon son conseil dans des conditions difficiles à la prison civile de Conakry : un réduit surchauffé à cause de la chaleur qui se dégage de la cuisine de la prison contiguë à sa cellule, selon l'un de ses avocats. « Les conditions de détention de Toumba sont misérables, déplore Me Kourouma. Toumba occupe un canapé à peine raboté et à peine recouvert par un matelas. Une chambre surchauffée annexée à une cuisine publique. »

Au cours d’une conférence de presse, les avocats ont aussi dénoncé des propos tenus par Alpha Condé à Paris qui, selon eux, tendent à disculper certaines personnes inculpées au même titre que Toumba Diakité. « Lorsque c’est le premier magistrat qui dit qu’il y aurait des gens qui sont accusés à tort, sur quelles bases il le dit ? demande Me Aboubacar Sylla. S’il a toute la vérité dans cette affaire, il ne faut pas faire souffrir les gens ! C’est contraire à l’Etat de droit. Ça c’est inacceptable. »

« Prétendre qu'il y en a d'innocents dans cette affaire, le chef de l’Etat fait obstruction à la justice, influence les juges et bloque son fonctionnement. La preuve en est donnée par ce vide qui est créé depuis », ajoute Me Kourouma.

Des hauts gradés de l’armée, anciennement membres de l’ex-junte militaire qui a dirigé le pays dans une transition chaotique, sont également inculpés, mais laissés en liberté, ce que dénoncent avec force les avocats de Toumba Diakité.