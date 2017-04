Le Cap-Vert en musiques: Do Moon et Wesli Louissain à l'Atlantic Music Expo

Quand il y a le Nouvel An chinois, tout le monde fait la fête, même ceux qui ne sont pas chinois. Quand il y a Dipavali, la «fête des lumières» [indienne], tout le monde fait la fête. Donc en fait, on a quatre fois le Nouvel An par an, quatre fois Noël ou équivalent par an, et c'est juste dommage que les gens ne se rendent pas compte qu'avoir d'autres cultures, d'autres religions, d'autres façons de vivre, c'est juste l'opportunité d'encore plus s'éclater