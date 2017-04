Buteurs africains: Jean Michaël Seri, l'indispensable de Nice

Le milieu international ivoirien, Jean Michaël Seri, deuxième meilleur passeur de Ligue 1 (9 passes, 6 buts), a de nouveau crevé l'écran samedi 15 avril face à Nancy (3-1). Seri s’est fendu d’un doublé et a largement pesé sur la rencontre. Voici les buteurs africains du week-end.

ALLEMAGNE / Bundesliga – 29e journée

Naby Keita et le RB Leipzig ont largement dominé à domicile Fribourg (4-0). Le Guinéen s’est illustré en seconde période en inscrivant le troisième but (51e).

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund a attendu la fin de la rencontre face à l’Eintracht Francfort pour inscrire son 26e but (86e). Le Borussia s’impose 3-1 à domicile.



ANGLETERRE / Premier League – 33e journée

Une rencontre entre Sunderland et West Ham et deux buteurs africains. Sunderland a pu compter sur le Tunisien Wahbi Khazri (27e) alors que le Ghanéen André Ayew a ouvert le score dès la 5e minute pour West Ham. Résultat final : 2-2.

BELGIQUE / Pro Ligue – Play-offs

L’Egyptien Trezeguet a doublé la mise avec Mouscron (40e et 67e), qui a battu le KSV Roeselare (5-3).

Le but du Marocain Anas Tahiri n’a pas suffi à Lierse qui s’incline 2-1 face à Saint-Trond.

Sofiane Hanni, international algérien et joueur d’Anderlecht, a été le seul buteur de la rencontre face au KV Ostende (48e). Le Fennec a éliminé cinq défenseurs avant d’enrouler une superbe frappe.

ESPAGNE / Liga – 32e journée

Aucun joueur africain n'a marqué ce wwek-end

FRANCE / Ligue 1 – 33e journée



Jean Michaël Seri a brillé avec Nice et s’est offert un doublé. Après un premier but sur penalty à la 51e minute, l’international ivoirien a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets d'un tir croisé du gauche à la 85e minute. Ce qui a permis aux Niçois qui recevaient Nancy de l’emporter à domicile 3-1 et de s’assurer le podium du Championnat et de se qualifier pour le 3e tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions. Nice qui a été sacrée quatre fois en championnat de France (1951, 1952, 1956, 1959) réalise sa plus belle saison depuis 41 ans, et a fortiori depuis qu'elle a retrouvé l'élite en 2002. Jean Michaël Seri compte 6 buts et 29 rencontres comme titulaire cette saison.

L’international algérien Ryad Boudebouz n’a pas attendu très longtemps pour marquer avec Montpellier. A l'entrée de la surface de réparation, le Fennec a enroulé son ballon du pied droit en pleine lucarne à la 8e minute. Les Héraultais s’imposent face à Lorient 2-0.

Il ne fallait surtout pas rater le début de la rencontre entre Rennes et Lille. Firmin Ndombe a dégainé rapidement pour mettre les Lillois en difficulté. Le Congolais a inscrit son but dès la troisième minute d'une puissante frappe du gauche au ras du poteau droit, et l’International Ivoirien Giovanni Sio a doublé la mise à la 29e minute avec sa tête. Score final : 2-0 pour Rennes.

Ismaïla Sarr a aussi dégainé très rapidement dans la rencontre qui opposait Metz à Caen. Deux minutes après être entré en jeu, le Sénégalais a effectué une reprise du droit magistrale pour ouvrir le score à domicile pour les Messins (66e). Mais le club de Moselle s’est fait rattraper par Caen à la 71e. Le Malien Cheick Diabaté a redonné l’avantage aux Lorrains (83e) avant que Caen n’égalise à nouveau (88e). Résultat : 2-2.

Le Marocain Nabil Dirar a poussé un ballon qui venait de taper le dessous de la transversale et qui avait été repoussé par le portier de Dijon sur un coup franc de Falcao (69e). Depuis la 42e minute, Dijon menait au score. Falcao a trouvé la solution avec un deuxième coup franc tiré à la perfection (81e). Les Monégasques s’imposent 2-1 et gardent la tête du championnat.

Grâce au but crucial de Younousse Sankharé (65e), international sénégalais, né à Sarcellees, les Bordelais repartent de Nantes avec trois points et confortent leur cinquième place européenne.

ITALIE / Serie A – 33e journée

Le Nigérian Simy qui est entré à la 76e minute a permis à Crotone d’égaliser (81e) sur le terrain du Torino, qui avait ouvert le score sur penalty à la 66e minute par Andrea Belotti.

Le Marocain Omar El-Kaddouri du Empoli qui affrontait la Fiorentina a été le premier à trouver le chemin des buts (37e). L’Empoli l’emporte grâce à un penalty de Manuel Pasqual (90e+3 –2-1).

PAYS-BAS / Eredivisie – 31e journée

Footballeur néerlandais d'origine marocaine, qui peut encore choisir les Lions de l'Atlas, Mimoun Mahi s’est fait plaisir avec un doublé et une large victoire pour le FC Groningue qui recevait le PEC Zwolle (5-1).