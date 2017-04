Mali: soeur Gloria, retenue en otage, priée lors de la Veillée pascale

Au Mali, cela fait plus de deux mois que soeur Gloria a été enlevée dans le sud du pays. Hier soir à l'occasion de la Veillée pascale un hommage lui a été rendu par les fidèles. RFI a assisté à la messe.

Des chants, 28 baptêmes, trois premières communions. Une Veillée pascale presque ordinaire. Mais l'archevêque de Bamako, Jean Zerbo, a tenu à rendre un hommage particulier à soeur Gloria, enlevée vers Karangasso le 7 février dernier.

« Nous allons avoir une intention spéciale pour toutes les personnes qui à travers le monde cherchent à faire du bien et qui sont enlevées. Donc nous aurons une pensée particulière non seulement pour soeur Gloria mais aussi pour toutes les personnes qui dans le monde se trouvent dans de telles situations. Nous prions pour les ravisseurs aussi, qu'ils comprennent que ce qu'ils font ne peut servir ni la cause de Dieu, ni aucune autre cause. Donc notre prière c'est que, de même qu'il a fait sortir Jésus du Tombeau, qu'il la fasse sortir du cachot où on l'a caché. »

Dans l'assistance, plus de 500 personnes venues participer à cette messe de Pâques. Parmi elles, soeur Christa Koné. « Partout au Mali, dans toutes nos églises, il y aura une pensée spéciale pour Gloria. Là où elle se trouve, nous ne le savons pas, mais c'est sûr, que nous sommes avec elle, nous prions pour elle », confie-t-elle.

La Colombienne n'est pas la seule otage en ce moment au Sahel. Huit autres personnes sont actuellement détenues dans la région sans qu'on sache précisément où : deux Français, une Suisse, un Américain, un Roumain, un Australien, un Sud-Africain et un Suédois.