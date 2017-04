Mali: IBK donne le ton lors du premier Conseil des ministres du nouveau cabinet

Avec les grèves dans les secteurs sociaux, la situation est un peu difficile, sinon très difficile pour nos populations. Nous sommes dans une situation difficile. Il y a d’autres priorités. La première priorité comme vous le savez tous, c’est effectivement les questions sécuritaires. La sécurité est effectivement le premier mot parce que sans sécurité, c’est très difficile de parler même de développement. Vous avez aussi remarqué que l’insécurité se déplace de plus en plus vers le centre de notre pays. Donc le gouvernement a une attention particulière sur ces questions-là parce que l’Etat intervient, et l’Etat a le souci des conditions de vie des populations.