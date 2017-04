Migrants: «Plus l'Europe hausse le ton, plus le marché favorise les passeurs»

Les gens continuent de venir en Libye pour différentes raisons. Certains pour des raisons économiques, d'autres parce qu'ils ont besoin de protection ; c'est le cas des demandeurs d'asile. Dans les deux cas de figure, plus les politiques en Europe haussent le ton, plus le marché est favorable aux passeurs. Je m'explique. Aujourd'hui, un passeur libyen peut très bien dire à ses victimes : "Si vous ne partez pas aujourd'hui, alors que l'Europe est encore relativement facile d'accès, vous ne pourrez pas le faire demain." "Ecoutez ce que disent tel ou tel politique européen! Ils promettent de faire adopter des lois pour que ce soit encore plus difficile pour vous d'aller en Europe." Autrement dit, les passeurs font valoir que si les candidats à l'immigration ne partent pas maintenant, ils ne pourront pas le faire l'année prochaine. C'est une technique de marketing.