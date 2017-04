Niger: ruée vers l'or infructueuse au sud-ouest de Zinder

Au Niger, depuis quelques jours, le village de Méto, situé au sud-ouest de Zinder, fait l'objet d'une ferveur populaire dans la région. Un site montagneux à l'entrée de ce village serait prétendument truffé d'or. Des centaines de personnes se sont donc ruées sur les collines à la recherche du précieux métal, mais toujours aucune trace d'or à l’horizon.

La rumeur de la présence d'or sur les collines de Méto s'est répandue comme une trainée de poudre. En quelques jours, plus de 2 000 personnes ont envahi le site. Tanimoun, habitant de Zinder, était sur place, il raconte les conditions difficiles de fouilles.

« Elles se font pratiquement à la main, je veux dire avec des pioches, des pelles, des haches… C’est vrai, c’est un peu fatiguant. La plupart des gens qui sont sur le site n’ont pratiquement pas de matériel adéquat. Donc les gens le font pratiquement à la main. Moi, personnellement, je n’ai pas vu d’or. »

Comme Tanimoun, aucun des orpailleurs amateurs présents à Méto n'a trouvé d'or. Bachir Sabo, maire de Zinder le confirme : « On aurait voulu que ce soit ainsi, mais hélas, il n’y a pas d’or. On a visité les lieux, on a demandé. Personne n’est capable de vous montrer le moindre gramme d’or. »

Les fouilles se sont pourtant prolongées pendant près de deux semaines. Dépités, les chercheurs d'or quittent le site les uns après les autres.