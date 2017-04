Burkina Faso: retour au pays de 154 migrants qui vivaient en Libye

Plus d'une centaine de migrants burkinabè ont regagné leur pays après avoir vécu dans des conditions très difficiles. Ce retour organisé par l'Organisation internationale pour la migration (OIM) et l'ambassade du Burkina Faso en Libye. Parmi ces migrants, des femmes et des enfants.

Deux raisons ont conduit ces jeunes burkinabè en Libye. Certains y étaient pour trouver du travail et d'autres étaient en transit pour l'Europe. Mais une seule raison a motivé leur retour volontaire.

« Les conditions étaient vraiment pénibles, se souvient un réfugié. On vous prend et on réclame une somme à vos parents. Et ils sont obligés de se tuer ici pour pouvoir expédier la somme de l’autre côté. » Une femme confirme : « La Libye c’est pas facile. Là-bas, c’est dur. On demande l’argent et s’il n’y a pas l’argent, on reste là-bas. »

Ces migrants de retour volontaire seront redirigés vers leur communauté d'origine pour une réinsertion socio-professionnelle. Fati Ouedraogo, secrétaire générale du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille : « Nos structures sur le terrain vont s’occuper de leur réinsertion en attendant l’appui que l’OIM va leur apporter. Et en attendant aussi l’appui du gouvernement pour leur réinsertion socio-professionnelle. »

Seule une trentaine de personnes sur les 154 revenues de la Libye bénéficieront du soutien de l'Organisation internationale pour les migrations pour leur réinsertion socio-professionnelle. Abdel Rahmane Diop, représentant de l'OIM au Burkina Faso. « Il y en a qui souhaite très souvent de l’agriculture, beaucoup veulent faire de l’élevage, il y en a qui veulent faire de la menuiserie. Et nous sommes disposés à les accompagner dans ce sens. »

Selon l'organisation internationale pour les migrations, il reste encore sur place un millier de Burkinabè qui manifeste le désir de fuir l'enfer libyen.