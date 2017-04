Gabon: opération nationale de vaccination contre la rougeole

Au Gabon, une épidémie de rougeole attaque depuis deux ans les enfants de 9 mois à 5 ans. Pour contrer cette maladie qui a déjà touché 24 des 52 districts sanitaires du pays, le gouvernement et l'OMS ont lancé hier mercredi une vaste campagne nationale de vaccination contre cette maladie virale, très contagieuse et très mortelle. Le vaccin protège mais attention, la piqûre fait un peu mal.

Elle a patienté durant deux heures. Son fils d'un an est vacciné. Une injection à l'avant-bras et deux gouttes dans la bouche, les enfants se succèdent devant des infirmières dévouées. Celle-ci veille particulièrement sur le petit Marc, porté par sa mère.

« Le bébé est atteint de la rougeole. Vous voyez, il a fait une éruption cutanée. Il a le nez qui coule, il a de la fièvre. L’enfant est fatigué… »

Marc a été contaminé dans son école. 2000 cas sont notifiés dans tout le pays où la dernière campagne de vaccination remonte à 2012. Seulement 65% d'enfants étaient vaccinés. Trop peu pour éviter une épidémie a affirmé le représentant de l'OMS, Boureima Hama Sambo. Et pourtant les vaccins sont disponibles toute l'année. Ces mamans expliquent pourquoi elles ont du mal à vacciner leurs enfants. « Elles insultent les autres. Même si tu viens tôt, on t’insulte. On t’insulte… »

A cause de ces mauvais comportements, près de 60% des vaccins terminent à la poubelle. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon qui a lancé la campagne à Libreville, a appelé les parents et le personnel médical à plus de responsabilité.