Mauritanie: dix jeunes jugés pour manifestation illégale en attente du verdict

Les dix jeunes arrêtés dimanche 16 avril en marge d’une tentative de rassemblement en Mauritanie sont dans l'attente du verdict. Ils s’étaient réunis afin de réclamer plus de place pour la jeunesse mauritanienne dans les institutions, une simplification de l’enrôlement électoral, l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé. Ils comparaissent en procédure de flagrance devant le tribunal de Nouakchott.

Ils s’étaient rassemblés dimanche 16 avril pour demander plus de place pour les jeunes dans la société mauritanienne. Mais avant même d’avoir débuté, la marche a été dispersée par les forces de l’ordre. Les jeunes affirment avoir présenté une demande d’autorisation en bonne et due forme et que les autorités n’ont pas pris la peine d’y répondre.

Ils sont aujourd’hui accusés de participation à une manifestation illégale et agression de la force publique, ce qu’ils nient fermement. Certains affirment même qu’ils ne se trouvaient pas sur les lieux au moment de la marche.

Les jeunes risquent jusqu’à trois années de prison et devaient comparaitre ce jeudi 20 avril devant le tribunal correctionnel en procédure de flagrance. Leur avocate, la présidente de la ligue mauritanienne de défense des droits de l’homme Fatimata Mbaye, conteste cette procédure.

Il s’agit de la même que celle utilisée contre 23 personnes accusées de manifestation illégale l’été dernier. Leurs avocats affirmaient que leurs clients n’étaient pas sur les lieux au moment des faits. Accusés également d’agression envers la force publique, ils avaient été condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison ferme.