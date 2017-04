Ouganda: l’armée retire ses troupes de RCA et met fin à sa lutte contre la LRA

Notre mission n'a jamais été d'avoir la tête de Joseph Kony ou de le capturer, mais plutôt de le neutraliser et s'assurer qu'il n'a plus les capacités ni les moyens de faire la guerre contre l'Ouganda. C'est le cas aujourd’hui, car aujourd'hui, Kony n'est plus en mesure de recruter des enfants ou de les enlever, il n'est pas en mesure de se réarmer comme avant.