Le Soudan soupçonné d’avoir acheté des armes illégalement en Iran

La présence de ce matériel indique, je dirais, un engagement plus poussé de la part de l’armée régulière. Par le passé, une bonne partie des opérations militaires qui visaient à déloger des forces rebelles étaient menées la plupart du temps par des forces mixtes, qui comptaient à la fois des militaires de l’armée régulière nationale et des groupes paramilitaires ou des milices enrôlées localement. La présence de matériel plus sophistiqué et de matériel lourd laisse entendre que l’effort à l’heure actuelle est essentiellement mené par l’armée régulière.